РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    12:45, 08 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Алматинцев экстренно эвакуировали из ТРЦ из-за сообщения о «бомбе»

    None
    Фото: t.me/kris_p_almaty_official
    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В полицию Алматы поступило сообщение о якобы заминировании одного из торговых домов в Ауэзовском районе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В департаменте полиции города сообщили, что информация о заминировании поступила сегодня, в 09:47. К объекту прибыли экстренные и оперативные службы города.

    «В рамках мер первичного реагирования на такого рода сообщения в первую очередь осуществлена эвакуация работников торгового дома и посетителей. Подключены саперные подразделения. Комиссионный осмотр здания завершен в 11:30. Взрывного устройства не обнаружено», - отметили в пресс-службе ДП Алматы.

    Личность анонима устанавливается для привлечения его к ответственности.


    Теги:
    Алматы МВД РК Закон и право Правоохранительные органы
    Сейчас читают
    Сегодня, 11:36
    Где берут электроэнергию майнинговые компании, работающие в Казахстане
    Сегодня, 11:33
    За свалки наказали сотрудников акимата в области Жетысу
    Сегодня, 11:27
    Глава KEGOC назвал размер своей зарплаты
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!