Алматинцам вручили первые Свидетельства Правительства для граждан

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В филиале Госкорпорации «Правительство для граждан» по Алматы поздравили первых получателей госуслуг по линии РАГСа, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Функции органов РАГС с 1 июля переданы НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан».

Заместитель директора филиала Госкорпорации Фарида Бокижанова поздравила первых получателей свидетельств о браке и о рождении ребенка. Им были вручены памятные подарки и поздравительные открытки от имени Председателя Правления Госкорпорации Суйениша Абдильдина.

«Мы сегодня в отделении РАГС Алмалинского и Медеуского района поздравили новобрачных и родителей. Они стали обладателями первых свидетельств о браке и о рождении ребенка с гербовой печатью Госкорпорации. Также были вручены букеты для молодоженов и мягкие игрушки для новорожденных. Таким образом, сегодня семейная история десятков горожан пополнилась ещё одним интересным событием. О нём они будут рассказывать своим детям, внукам, правнукам» - сказала Фарида Бокижанова.

В Госкорпорации отметили, что с переходом функций РАГС порядок получения услуг не изменился. По прежнему заявление на брак подается электронно, посредством веб-портала электронного правительства e-Gov.kz. По желанию можно провести бракосочетание в торжественной обстановке.

Услуги РАГСа будут оказываться исключительно сотрудниками регистрирующего органа. Доступность государственных услуг по линии РАГС остается по прежнему, все государственные услуги будут оказываться в соответствии с Реестром государственных услуг. Все социально-значимые услуги РАГСа – госрегистрация рождения, смерти - так и останутся бесплатными. Что касается платных услуг, то они будут рассчитываться с учетом налога на добавленную стоимость.

Ранее сообщалось, что функции органов РАГС с 1 июля будут переданы в ЦОНы.

Недавно руководство НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» поздравило первых получателей свидетельств о браке и о рождении ребенка.