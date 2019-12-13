Алматинцам вручили государственные награды

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев в канун Дня независимости от имени Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева вручил государственные награды алматинцам, внесшим вклад в развитие страны и города, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Среди отмеченных за заслуги в развитии науки и культуры, экономики и общественного согласия, искусства и спорта много учителей, медицинских работников, строителей, водителей общественного транспорта. Все они вносят посильный вклад в развитие мегаполиса.

«Для меня большая честь выполнить почетную миссию и отметить заслуги видных государственных и общественных деятелей, отличников образования, культуры, спорта, здравоохранения, госслужащих, работников социальной защиты, представителей гражданского общества, сотрудников сфер энергетики, финансов, строительства, туризма и бизнеса. Каждый из них своим каждодневным трудом вносит вклад в развитие города, укрепляет независимость государства», — подчеркнул аким Алматы Бакытжан Сагинтаев.

Орденом «Парасат» награждены ветеран труда, научный сотрудник «Ғылым ордасы» Гайникен Бибатырова, ветеран труда, народный артист Казахской ССР Лаки Кесоглу, заместитель председателя Союза писателей Казахстана Мереке Кулькенов, ветеран труда, научный сотрудник Казахстанского института стратегических исследований при Президенте РК Клара Хафизова.

Среди награжденных орденом «Құрмет» - председатель совета директоров «Холдинговой компании «Сентрас Капитал» Ельдар Абдразаков, профессор-исследователь Казахского национального исследовательского технического университета имени К.И. Сатпаева Зинеш Абишева, директор благотворительного фонда «Добровольное общество «Милосердие», уполномоченный по правам ребенка в РК Аружан Саин, режиссер Ахан Сатаев, главный имам Алматы Еркінбек Шоқай и другие.

Орденом «Еңбек даңқы» IІІ степени награждены арматурщик цеха № 3 ТОО «Алматинский завод мостовых конструкций» Василий Горбун, водитель троллейбуса ТОО «Алматыэлектротранс» Алгашбай Жармедетов, проходчик горного департамента АО «Алматыметроқұрылыс» Ережеп Жаукенов, старший мастер управления распределительных сетей АО «Алатау Жарык Компаниясы» Алмас Омаров, машинист электропоезда КГП «Метрополитен» Андрей Секиркин, ветеран труда, водитель троллейбуса ТОО «Алматыэлектротранс» Анатолий Черенев.

Кроме того, ряд алматинцев отмечен медалями «Ерен еңбегі үшін» и «Шапағат», почетным званием «Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері», Почетной грамотой РК, Благодарностью Президента Казахстана.

Вместе с тем за вклад в развитие города нагрудным знаком «Еңбегі үшін», учрежденным акимом Алматы Бакытжаном Сагинтаевым, отмечен ряд общественных деятелей города. В том числе председатель Союза организаций инвалидов Казахстана Али Аманбаев, заведующая родильным отделением городского роддома № 2 Гульнара Куренова, председатель Жетысуского районного совета ветеранов Тамара Шакирова и другие.

Также ряд горожан отмечен юбилейной медалью «Қазақстан мәслихаттарына 25 жыл», нагрудным знаком партии «Nur Otan» «Белсенді қызметі үшін».