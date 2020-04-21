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    Алматинцам рекомендуют воздержаться от посещения кладбищ в Родительский день

    21 Апреля 2020, 21:45

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В преддверии Родительского дня, 28 апреля, Оперативный штаб по обеспечению режима чрезвычайного положения при акимате Алматы рекомендует жителям города воздержаться от посещения мест массового скопления людей, а именно церквей и кладбищ для предупреждения распространения коронавирусной инфекции, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата.

    В текущем году, учитывая объявленный карантинный режим, доступ на кладбища разрешен только для похоронных процессий.

    Чтобы не допустить скопления людей на кладбищах города, департамент полиции обеспечит дежурство.

    Ранее митрополит Астанайский и Казахстанский Александр в ходе пресс-конференции на площадке Службы центральных коммуникаций сообщил, что в храмах в закрытом режиме пройдут поминальные богослужения. Записки с именами усопших в храмы можно будет отправлять, используя современные средства коммуникации — электронную почту и мессенджеры. После отмены карантинных мер по всему Казахстану в одну из пасхальных суббот пройдут торжественные богослужения на местах в память об усопших.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматы Религия Безопасность Общество
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