Алматинцам рекомендуют воздержаться от посещения кладбищ в Родительский день

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В преддверии Родительского дня, 28 апреля, Оперативный штаб по обеспечению режима чрезвычайного положения при акимате Алматы рекомендует жителям города воздержаться от посещения мест массового скопления людей, а именно церквей и кладбищ для предупреждения распространения коронавирусной инфекции, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата.

В текущем году, учитывая объявленный карантинный режим, доступ на кладбища разрешен только для похоронных процессий.

Чтобы не допустить скопления людей на кладбищах города, департамент полиции обеспечит дежурство.

Ранее митрополит Астанайский и Казахстанский Александр в ходе пресс-конференции на площадке Службы центральных коммуникаций сообщил, что в храмах в закрытом режиме пройдут поминальные богослужения. Записки с именами усопших в храмы можно будет отправлять, используя современные средства коммуникации — электронную почту и мессенджеры. После отмены карантинных мер по всему Казахстану в одну из пасхальных суббот пройдут торжественные богослужения на местах в память об усопших.



