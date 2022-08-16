Алматинцам рекомендуют получить бустерную вакцину от коронавируса

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Ревакцинация от коронавируса эффективна и в несколько раз снижает риски заболеть, а также уменьшает вероятность возникновения симптомов болезни. Об этом в ходе брифинга региональной службы коммуникаций сообщила главный внештатный эпидемиолог города Алматы, заместитель директора центральной городской клинической больницы Эльвира Ибрагимова, передает МИА «Казинформ».

По словам Эльвиры Ибрагимовой, все имеющиеся вакцины в Алматы показывают высокую эффективность по защите от всех штаммов, образуя иммунитет к возбудителю. Также она призвала делать третью прививку.

«Вакцинация началась еще в прошлом году, медработники и полицейские прививались в феврале. Массовая вакцинация началась в апреле. Со временем появилась необходимость бустерной дозы, так как штамм мутировал. Вы помните, был «дельта»-штамм. Третья прививка работает, спасает людей. Сейчас мы рекомендуем и четвертую, и пятую прививки для тех, кто вакцинировался больше года назад», - сказала главный внештатный эпидемиолог города Алматы.

Отвечая на вопросы журналистов, Э. Ибрагимова сообщила, что штамм коронавируса «кентавр» на территории страны не зарегистрирован. Лаборатории продолжают заниматься секвенированием, в случае выявления новых штаммов об этом сообщат. В любом случае вакцинированный человек будет защищен от него.

Также спикер сообщила, что эпидемия коронавируса имеет волнообразный характер, в мире до сих пор эпидситуация нестабильная. С марта этого года началось снижение заболеваемости. В апреле и мае регистрировались единичные случаи. А вот в начале июля вновь начался рост зараженных.

«Мы в это время проводили мониторинг поступающих пациентов в стационар и установили, что 70% были невакцинированными. Среди них были пенсионеры, которые имели страх из-за наличия сопутствующих заболеваний, и не вакцинировались. Но все поликлинические учреждения, наоборот, призывают людей, имеющих хронические заболевания, в первую очередь прививаться от коронавируса», - сообщила спикер.

Важно соблюдать меры предосторожности: носить маски в общественных местах. Ношение масок является важной и эффективной мерой, способствующей снижению заболеваемости респираторными инфекциями и коронавирусом.

По сообщению управления общественного здравоохранения Алматы, за вчерашний день в мегаполисе зарегистрировано 79 случаев коронавирусной инфекции, из них 71 случай с симптомами.

В инфекционных стационарах развернуто 500 коек, при этом физически находятся 68 человек. В это же время на дому под наблюдением мобильных бригад и Телемедицинского центра находятся 656 пациентов.

Также в ведомстве сообщили о количестве вакцинированных алматинцев по состоянию на 16 августа. За прошедшие сутки вакцинированы первым компонентом 134 человека, вторым компонентом 238 человек. Ревакцинированы 738 человек.

Всего за весь период прививочной кампании вакцинированI компонентом 1 242 821 человек, II компонентом 1 209 454 человека. Количество ревакцинированных - 617 249 горожан. Привиты вакциной компании Pfizer (Comirnaty) 119 101 человек.

В Алматы по-прежнему функционируют 88 пунктов вакцинации, задействованы свыше 300 медиков. Эльвира Ибрагимова отметила, что вакцинация в нашей стране по-прежнему бесплатная.



