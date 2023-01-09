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    Алмат Мадалиев освобожден от должности вице-министра юстиции РК

    9 Января 2023, 10:08

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Постановлением Правительства РК Мадалиев Алмат Курмангазыевич освобожден от должности вице-министра юстиции РК в связи с переходом на другую работу, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Премьер-Министра РК.

    Мадалиев Алмат Курмангазыевич родился в 1986 году в г. Алматы.

    Окончил Казахский Национальный Университет им. Аль-Фараби и Школу права Университета им. Джорджа Вашингтона (США).

    Трудовую деятельность начал в 2004 году юристом ОФ «Выбор молодых».

    С 2009 по 2010 годы занимал различные должности в Счетном комитете по контролю за исполнением республиканского бюджета РК.

    С октября 2010 года работал в структуре Министерства юстиции РК.

    С марта 2019 года по настоящее время – вице-министр юстиции РК.


    Фото: gov.kz
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