Алмат Мадалиев освобожден от должности вице-министра юстиции РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Постановлением Правительства РК Мадалиев Алмат Курмангазыевич освобожден от должности вице-министра юстиции РК в связи с переходом на другую работу, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Премьер-Министра РК.

Мадалиев Алмат Курмангазыевич родился в 1986 году в г. Алматы.

Окончил Казахский Национальный Университет им. Аль-Фараби и Школу права Университета им. Джорджа Вашингтона (США).

Трудовую деятельность начал в 2004 году юристом ОФ «Выбор молодых».

С 2009 по 2010 годы занимал различные должности в Счетном комитете по контролю за исполнением республиканского бюджета РК.

С октября 2010 года работал в структуре Министерства юстиции РК.

С марта 2019 года по настоящее время – вице-министр юстиции РК.





Фото: gov.kz