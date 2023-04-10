Алмат Кебиспаев завоевал бронзовую медаль чемпионата Азии

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанский борец греко-римского стиля Алмат Кебиспаев выиграл медаль чемпионата Азии, который в эти дни проходит в Астане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Qazsport.

В весовой категории до 67 килограммов в схватке за бронзовую медаль Алмат встретился с представителем Таджикистана Фирузом Мирзораджабовым и одержал победу со счетом 7:3.

Ранее Кебиспаев четыре раза становился обладателем «бронзы» чемпионата мира и один раз выиграл серебряную медаль. Также казахстанский борец два раза становился победителем первенства Азии 2011-го и 2018-го годов.