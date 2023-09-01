Алмасадам Саткалиев высказался о референдуме по строительству АЭС

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министр энергетики РК Алмасадам Саткалиев выразил свое видение по проведению референдума по вопросам строительства АЭС, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Как будут сформированы вопросы референдума, наверное, это будет коллективная работа с привлечением депутатов Парламента, с привлечением общественности, активистов, экспертов отрасли, и вот по итогам этой работы, наверное, будут соответствующее объявление сделано», - сказал Алмасадам Саткалиев, отвечая на вопросы журналистов в кулуарах Мажилиса.

Глава Минэнерго также заявил, что в целом в мире с момента принятия решения и начала строительства где-то в среднем 15 лет уходит на возведение АЭС.

«По строительству станции, 3-4 года идет проектирование, выбор технологии, до 12 лет идут строительные работы. То есть это очень такой не короткий процесс», - отметил Алмасадам Саткалиев.

Министр также добавил, что в Казахстане есть четкий план развития энергетики.

«У нас огромный потенциал, в стране уже есть достаточно четкий план развития энергетики. На совете по развитию электроэнергетического комплекса при Президенте уже рассмотрены базовые подходы, которые предполагают то, что Казахстан уже в ближайшее время станет энергонезависимым по электроэнергии, по нефтепродуктам и другим необходимым ресурсам», - заключил Алмасадам Саткалиев.

Ранее сообщалось, что вопрос строительства АЭС вынесут на общенациональный референдум.