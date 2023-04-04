Алмасадам Саткалиев назначен министром энергетики РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Указом Главы государства Саткалиев Алмасадам Майданович назначен министром энергетики Республики Казахстан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

На новом посту он сменил Болата Акчулакова, который назначен 4 апреля 2023 года советником Президента РК.

Саткалиев Алмасадам Майданович родился 31.10.1970 в г. Алматы.

Образование, специальность (квалификация), лицензии:

Казахский Национальный Университет им. Аль-Фараби (1992), специальность «Механик, математик - прикладник», Высшая школа бизнеса Назарбаев Университета по программе Executive MBA, совместная программа с Duke University’s Fuqua School of Business (2015);

Высшая школа бизнеса Стэнфордского университета по программе Stanford Executive Program (2016).

Трудовой стаж:

Директор ТОО «ТаССат» (08.1992-09.1997);

Менеджер, начальник департамента клиринга, начальник департамента управления проектами ЗАО «Национальная компания по транспортировке нефти «КазТрансОйл» (09.1997-08.1998);

Управляющий директор, вице-президент по экономике АО НКТН «КазТрансОйл» (08.1998-01.2001);

Финансовый директор, вице-президент по экономике АО «Казахстанская компания по управлению электрическими сетями» «KEGOC» (01.2001-11.2003);

Первый вице-президент АО «Казахстанская компания по управлению электрическими сетями» «KEGOC» (11.2003-05.2006);

Директор-руководитель группы по АО «KEGOC», директор по управлению электроэнергетическими активами АО «Казахстанский холдинг по управлению государственными активами «Самрук» (05.2006-24.01.2007);

Вице-министр энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан (24.01.2007-02.09.2007);

Член совета директоров АО «Казахстанский холдинг по управлению государственными активами «Самрук» (03.2007-09.2007);

Первый вице-президент АО «Казахстанская компания по управлению электрическими сетями» «KEGOC» (10.2008-12.2009);

Президент АО «Казахстанская компания по управлению электрическими сетями» (12.2009-05.2011);

Управляющий директор Акционерного общества ФНБ «Самрук-Казына» (06.2011-01.2012);

Член совета директоров АО «Самрук-Энерго» (07.2007), Председатель совета директоров АО «Самрук-Энерго» (06.2011-01.2012, переизбран с 15.06.2015), Председатель Правления акционерного общества «Самрук-Энерго» (24.01.2012-07.2018);

Заместитель председателя ОЮЛ «KAZENERGY» (07.2018-11.2018);

Член совета директоров АО «KEGOC» (05.2006), Президент АО «Казахстанская компания по управлению электрическими сетями» «KEGOC» (02.09.2007-05.2008), Председатель совета директоров АО «KEGOC» (06.2011-01.2012), Представитель интересов АО «Самрук-Қазына», Председатель Совета директоров АО «KEGOC» (11.2018-04.2021);

Управляющий директор по управлению активами и приватизации АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына» (с 24.09.2018);

Исполняющий обязанности (с 20.03.2021), председатель правления АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» (29.03.2021-04.2023)

Прочие должности:

Член совета директоров АО «КазКуат» (03.2007);

Председатель совета директоров Казахстанской электроэнергетической ассоциации (05.2008);

Председатель наблюдательного совета ТОО «Объединённая химическая компания (06.2011-01.2012);

Председатель Казахстанского комитета WEC (Всемирный энергетический совет);

Член Совета директоров АО «НК «КМГ», АО «НАК «Казатомпром», председатель Совета директоров АО «КОРЭМ».



