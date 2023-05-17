Алмас Батанов назначен заместителем акима Алматинской области

КОНАЕВ. КАЗИНФОРМ - Распоряжением акима Алматинской области, по согласованию с Администрацией Президента Республики Казахстан Алмас Батанов назначен заместителем акима, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Алмас Султанулы родился 21 ноября 1977 года, образование – высшее. В 2000 году окончил Казахский государственный аграрный университет по специальности «Информационные системы в агропромышленном комплексе», в 2004 году окончил Алматинский университет технологии и бизнеса по специальности «Стандартизация и сертификация», в 2010 году стал выпускником Ноттингемского университета в Великобритании, где освоил специальность «Менеджмент информационных технологий».

Трудовой путь начал в 2000 году ведущим специалистом Алматинского филиала РГП «Метрология». В разные годы работал ведущим специалистом Южно-Казахстанского филиала РГП «Казахстанский институт метрологии», главным специалистом Южно-Казахстанского филиала РГП «КазИнМетр», начальником отдела, управления, руководителем центра РГП «КазИнМетр», главным менеджером - главным экспертом АО «Институт экономических исследований», экспертом, консультантом, референтом Администрации Президента РК, директором департамента Министерства регионального развития РК, советником первого заместителя Премьер-Министра РК, заместителем председателя Комитета по статистике Министерства национальной экономики РК.

Занимал должности председателя комитета Министерства по инвестициям и развитию РК, заведующего секретариатом руководителя Администрации Президента РК, заместителя акима Павлодарской области, руководителя управления стратегии и бюджета города Алматы, руководителя управления финансов Алматы. С августа 2022 года занимал пост руководителя Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог региона.



