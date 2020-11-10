Алло, у нас отключили воду: рейтинг оригинальных вопросов костанайцев составили в службе 102

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ – С начала текущего года операторами 102 Центра оперативного управления полиции города Костаная принято 129 689 тысяч телефонных звонков от граждан, из которых 35 541, или 27%, справочного характера, передает МИА «Казинформ «со ссылкой на аккаунт в Instagram департамента полиции области.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года наблюдается рост обращений справочного характера на 30%.

Как рассказал начальник ЦОУ КП Костаная майор полиции Ермек Аминов, в сутки на два оператора 102 поступает в среднем 400-450 звонков.

«Многие звонки носят консультативный характер, касающийся работы ЖКХ и других служб. Лидеры «несвойственных тем» – это отключение электричества, светофоров, водопровода, ремонт дорог, отлов собак и т.д. Часто граждан интересуют адреса и расположение учреждений, организаций, их телефонные номера», - говорит майор полиции.

Между тем, как отмечают полицейские, основной задачей операторов 102 является круглосуточный прием сообщений о готовящихся или совершенных правонарушениях и преступлениях. В таких случаях каждая минута связи гражданина с оператором имеет большое значение. Звонки консультативного характера занимают горячую линию, куда обращаются граждане, кому непосредственно требуется помощь полиции.

«В целях исключения ожидания на линии 102 управление полиции города Костаная просит граждан и гостей областного центра по вопросам, не относящимся к компетенции органов полиции, обращаться в службу «IKomek» по номеру 109, где предусмотрены консультация справочного характера и передача принятых обращений в соответствующие организации и учреждения», - обратились к горожанам в полиции.