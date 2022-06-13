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    Аллею в честь народных героев открыли в Актау

    13 Июня 2022, 20:52

    АКТАУ. КАЗИНФОРМ - При актауском лицее «Білім инновация» открыли аллею «Үш алып». На работу ушло около восьми месяцев, передаёт корреспондент МИА «Казинформ»

    Аллея в честь народных героев Ер Кармыса, Балуанияз батыра и Турыша Ишана появилась при поддержке потомков Балыкшы ата. Красную ленту перерезали аким города Актау Нурдаулет Килыбай и председатель общественного фонда «Балыкшы ата» Матай Толемис. А представитель ДУМК в Мангистау, главный имам областной мечети «Бекет Ата» Ануар кажы Елжанов благословил открытие культового объекта, прочитав суры из Корана.

    Гражданам, принявшим участие в строительстве аллеи, вручили благодарственные письма.

    Высота стелы, сделанной из мрамора и гранита, составила 12 метров. На ней установлена табличка с названием «Үш алып». Каждая деталь сооружения имеет свое значение. Так, щит и копье на вершине стелы являются символом героизма, а луна – это знак нравственности. Дух предков передает красно-зеленый цвет основания стелы.

    «Под щитом и копьем красуются три пояса – столько жузов есть у казахов. Высота стелы тоже выбрана не случайно – такое количество племенных подразделений Младшего жуза входило в поколение Байулы. Ну а восемь стен увековечили восемь родов племени Адай. Эти герои защищали казахскую землю,» - сказал председатель оргкомитета Ербол Куламанов.

    Ветеран-педагог, краевед Мурат Акмырзаев отметил, что аллею создали, чтобы дети знали нашу историю. Он напомнил о славных делах народных батыров. К примеру, Ер Кармыс участвовал в битве против туркменов, защищая казахскую землю, в возрасте 75 лет и до конца жизни сражался за родину. Мужество Балуанияз батыра также проявлялось в защите своей родины от набегов врагов. А Турыш Ишан при жизни получил звание святого. После окончания медресе в Хиве он открыл мечеть в Мангистауской области, где обучал детей.

    Автор:

    Аружан Саптарова

    История Казахстана Память Мангистауская область Актау
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