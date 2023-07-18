Аллею «Мынжылдык» реанимируют в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Астане реанимируют аллею «Мынжылдык». Будет выстроена инженерная инфраструктура: сети водоснабжения, теплоснабжения, электричества, канализации, ливневок и др. Вдоль аллеи дополнительно будет предусмотрено строительство социальных объектов, массовое озеленение, благоустройство. Первый заместитель Премьер-министра Роман Скляр и аким столицы Женис Касымбек совместно с ответственными госорганами и застройщиками обсудили концепцию развития аллеи «Мынжылдык», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт акимата.

Аким Астаны отметил, что в районе имеются проблемы не только с инженерными сетями, но и с нехваткой социальных объектов, обликом ЖК и другие. «На аллее «Мынжылдык» будем увеличивать количество как социальных объектов (школы, медцентры, детсады), так и культурных и спортивных объектов. Здесь также будут своего рода рекреационные зоны. Изменения коснутся и строительства жилых комплексов. Строительство ЖК, где нет отводов, не будет начато до завершения строительства инженерных сетей. К застройщикам будут усилены требования: нужно не только качественно строить, но и благоустраивать свою территорию, дворы, уделять внимание озеленению. Реанимация аллеи находится на личном контроле у Главы государства», - сказал аким Астаны Женис Касымбек.

Для обеспечения микрорайона инженерными сетями ведется строительство очистных сооружений ливневой канализации, коллекторов ливневой канализации по улице А86 на участке от улицы Ахмета Байтурсынова до улицы Жумекена Нажимеденова, улицы Шамши Калдаякова на участке от улицы А62 до улицы А86, улицы В-15 на участке от улицы А62 до улицы А86.

В рамках программы развития теплоэнергетической системы - строительство распределительного пункта и трансформаторной подстанции, реконструкция и строительство ЛЭП 110 кВ (с заменой трансформаторов на ПС «Жулдыз» и реконструкцией кабельной линии 110 кВ от ПС «Восточная») и другое.

Ранее в районе аллеи «Мынжылдык» были построены магистральный коллектор ливневой канализации, сети водоснабжения, водоотведения и ливневой канализации. Работы по сетям продолжаются.