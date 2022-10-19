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Аллею кюйши открыли в Астане

Редактор:  
Махаббат Сыздыкова
19 Октября 2022, 03:06
Аллею кюйши открыли в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В столице увековечили имена сотни композиторов. Рядом с памятником знаменитой кюйши Дины Нурпеисовой открыли аллею музыкантов, где установили необычный мемориал, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на «Хабар 24».

На этом каменном мемориале больше сотни имен выдающихся композиторов. Все они – талантливые музыканты, которые создавали и исполняли кюи казахского народа. О таком памятнике в республиканском фонде «Күй анасы» мечтали давно. Теперь он украшает новую аллею домбристов в столице. Место отдыха для горожан подготовили специально ко Дню Республики.

«Этот камень весит около 12 тонн. С Алматы везти сюда, это был посильный труд. Здесь 101 человек вписан в мраморный камень. Это те люди, это те кюйши, наши деды, которые своим трудом в области искусства добились признания казахского народа», - говорит руководитель республиканского фонда «Күй анасы» Толеген Куанышев.

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Списки кюйши формировала специальная научная группа из алматинской консерватории имени Курмангазы. Изучали биографию каждого музыканта, его вклад в казахскую культуру. Общественники обещают, такие памятники появятся и в других городах.

«Это дань уважения нашему великому инструменту - домбре. Я думаю, открытие аллеи - это для воспитания подрастающих поколений», - говорит член Общественного совета города Астаны Марат Мустафин.

Мемориал установили недалеко от памятника композитору Дине Нурпеисовой. В этом сквере, которому дали символичное название «Күйшилер аллеясы», скоро установят музыкальный фонтан и летний амфитеатр. По задумке, аллея должна стать центром народного искусства.

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