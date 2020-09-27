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    Аллею геологов открыли в Актау

    27 Сентября 2020, 06:00

    АКТАУ. КАЗИНФОРМ - В Актау к 57-летию города впервые открылась аллея в честь геологов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Центр общественных коммуникаций Мангыстауской области.

    В церемонии открытия приняли участие аким области Серикбай Трумов, аким города Нурдаулет Килыбай, ветераны-геологи, президент Общества геологов-нефтяников Казахстана Балтабек Куандыков и специально прибывший из Темиртау аким поселка Актау Алтынбек Есмурзаев.

    Автором проекта выступил ветеран Бейсенбай Бисенгалиев. Строительство аллеи в двенадцатом микрорайоне финансировалось нефтяными компаниями региона. На проект потрачено 15 миллионов тенге.

    «Здесь изображены композиции буровой, нефтедобывающей установки, атрибуты геологов: молоток и найденный камень. Также на специальной доске - список месторождений, открытых в Мангыстау, имена известных геологов-разведчиков. Следует подчеркнуть особую роль и значение работы геологов-нефтяников не только для Мангыстауской области, но и для экономики республики в целом. Думаю, что открытая сегодня аллея в честь мастеров этой почетной профессии в будущем станет излюбленным местом отдыха жителей города», - сказала руководитель Мангыстауской областной геологической инспекции Алмагуль Кельбет.

    Также накануне Дня города был заложен первый камень в основание «Аллеи строителей».

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