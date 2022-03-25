Аллею дружбы высадили в Алматинской области

АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - 24-25 марта в поселке Чунжа Алматинской области представители молодежной организации «Ассамблея жастары» провели ряд мотивационных встреч с молодежью региона. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу РОО «Ассамблея жастары».

Целью общения, которое состоялось в формате нетвкоркинг, стало обсуждение мер поддержки молодежных инициатив и возможности социального роста молодежи. На встречах приняли участие представители молодежи нескольких районов Алматинской области.

В ходе мероприятия спикеры поделились полезными советами по достижению успеха и развития навыков личностного роста. Участники смогли задать интересующие вопросы и обсудить актуальные темы совершенствования молодежной политики на сельском уровне.

Лидеры организации «Ассамблея жастары» провели экологическую акцию в рамках проектного направления «Таза орта». В районном центре Уйгурского района совместно с местной молодежью заложили «Аллею дружбы». Всего в этот день активисты высадили 50 саженцев хвойных деревьев, которые станут достойным украшением района.

«Ранее Глава государства выдвинул инициативу о посадке двух млрд новых деревьев. Для нас, молодых, это идея кажется легко осуществимой, и мы стараемся всеми силами способствовать озеленению нашей страны. Мы посадили Аллею дружбы в Уйгурском районе силами ребят разных этносов: казахов, уйгуров, татар, русских и т.д. Это очень символично, потому что Казахстан наш общий дом, и мы все вместе должны прикладывать все усилия, чтобы сделать его лучше. А такие совместные созидательные мероприятия способствуют сплочению нашей молодежи, и мы надеемся, что эта аллея станет хорошим подарком для жителей района», - отметил председатель РОО «Ассамблея жастары» Тимур Джумурбаев.

Участники мероприятия отметили, что реализация подобных молодежных инициатив будет продолжена и в других регионах. Напомним, что сохранение экологии и защита окружающей среды является одним важных направлений деятельности молодежной организации «Ассамблея жастары». В ближайшее время, активисты организации примут участие в закладке скверов «Дружбы народа» в других регионах, идею которых выдвинул Глава государства на расширенном заседании Совета Ассамблеи народа Казахстана в октябре прошлого года.

В мероприятиях, прошедших в Алматинской области приняли участие председатель РОО «Ассамблея жастары Т.Джумурбаев, основатель фонда «ASAR-UME» и член Совета по молодежной политике при Президенте РК А.Нурмашев, председатель Союза уйгурской молодежи Казахстана Р.Кайрыев, руководитель КГУ «Қоғамдық келісім» УВП Алматинской области С.Бимуханбетов, председатель Представительства РОО «Ассамблея жастары» в Алматинской области Р.Усанова и представители молодёжный организаций, волонтеры и местные жители.