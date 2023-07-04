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    Аллея журналистов появилась в Астане

    4 Июля 2023, 11:50

    АСТАНА.КАЗИНФОРМ – В преддверии 25-летия столицы состоялось торжественное открытие Аллеи журналистов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    На церемонии открытия министр информации и общественного развития РК Дархан Кыдырали отметил, что сегодня состоялся исторический момент для казахстанской журналистики.

    На аллее в честь работников издательской отрасли размещены специальные скульптуры Читателя, Корреспондента и Оператора.

    «Поздравляю всех с наступающим днем столицы, а журналистов с прошедшим с профессиональным праздником. За 25 лет столица стала не только административным центром, но и центром культуры, творчества и духовности. На сегодняшний день офисы крупных печатных изданий и СМИ расположены в нашем городе. В связи с этим, считаю закономерным, что эта аллея появилась именно в столице. Журналистика – уникальная профессия, требующая большой ответственности и вносящая значительный вклад в развитие общества. Верю, что Аллея журналистов станет излюбленным местом горожан и украшением столицы», - сказал аким Астаны Женис Касымбек.

    Ранее сообщалось, что в Казахстане появился Национальный день печати – 2 февраля. Именно в этот день 110 лет назад вышел первый номер газеты, созданной представителями казахской интеллигенции, членами партии «Алаш».

    Автор:

    Шынар Хамитова

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