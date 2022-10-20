Аллея спасателей появилась в Караганде

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В центре парка Победы Караганды открыли Аллею спасателей. Торжественную церемонию приурочили к профессиональному празднику сотрудников МЧС, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Мероприятие посетили власти города, ветераны органов гражданской защиты и родственники погибших при исполнении служебного долга. Участники почтили память героев минутой молчания.

Здесь же новые сотрудники ДЧС Карагандинской области приняли присягу. Торжественным маршем прошли подразделения ведомства.

Организаторы и гости посадили первые деревья.

В будущем планируется установить на аллее монумент в память о погибших спасателях.