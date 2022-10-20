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    Аллея спасателей появилась в Караганде

    20 Октября 2022, 21:21

    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В центре парка Победы Караганды открыли Аллею спасателей. Торжественную церемонию приурочили к профессиональному празднику сотрудников МЧС, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Мероприятие посетили власти города, ветераны органов гражданской защиты и родственники погибших при исполнении служебного долга. Участники почтили память героев минутой молчания.

    Здесь же новые сотрудники ДЧС Карагандинской области приняли присягу. Торжественным маршем прошли подразделения ведомства.

    Организаторы и гости посадили первые деревья.

    В будущем планируется установить на аллее монумент в память о погибших спасателях.

    Автор:

    Агата Мухамеджанова

    Карагандинская область Экология МЧС Караганда
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