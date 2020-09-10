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    Аллея скворечников появится в одном из столичных парков

    10 Сентября 2020, 03:00

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В столице завершился прием заявок на участие в конкурсе «Фестиваль скворечников». В нем приняли участие 69 казахстанцев разного возраста, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата города Нур-Султана.

    16 сентября комиссия определит три лучшие работы. Победители получат по 20 тысяч тенге.

    Результаты будут опубликованы на официальных страницах в соцсетях 16-17 сентября. Более подробную информацию можно найти в Instagram-аккаунте @birgemiz_taza_alem.

    Напомним, организатор конкурса – Республиканское общественное объединение «Единая детско-юношеская организация «Жас ұлан». Он проводится в рамках общенационального проекта «Birgemiz: Taza Alem». По итогам планируется создать аллею скворечников в одном из столичных парков. Сам конкурс инициирован с целью привлечения внимания общественности к проблемам охраны окружающей среды.

    «Среди спектра экологических проблем отдельное место занимает проблема вытеснения птиц. Размещение скворечников в парках, возле дома призвано привлечь в конкретные зоны птиц для регуляции численности насекомых, которые могут при неконтролируемом размножении навредить зеленым насаждениям», – говорится в положении конкурса.

    Фото: astana.gov.kz

    Автор:

    Астана Экология НПО Общество
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