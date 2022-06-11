Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Общество

    Аллея с 300-метровым фонтаном появится в Нур-Султане

    11 Июня 2022, 18:37

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Данное общественное пространство станет еще одной точкой притяжения для горожан и гостей города, местом для комфортного времяпровождения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Instagram-аккаунт акима столицы Алтая Кульгинова.

    «Перед входной аллеей новой мечети появится общественное пространство. Сейчас там ведутся работы по благоустройству. Общественное пространство расположено в квадрате проспектов Мәңгілік Ел, Қабанбай батыра и улиц Сауран, Хусейна Бен Талала.

    На центральной аллее расположен фонтан протяженностью 300 метров, также устанавливаем теневые навесы, малые архитектурные формы, масштабно озеленяем территорию. Предусмотрены места для пеших прогулок, тихого отдыха, парковок.

    Из года в год будем дополнительно озеленять территорию и улучшать общественное пространство, которое поэтапно станет большим благоустроенным парком.

    Что касается самой мечети, то она является самой большой мечетью в республике и Центральной Азии. Высота главного купола почти 90 метров, минареты - 130 метров. Вместимость мечети до 30 тыс. человек. Строительство мечети ведется за счет спонсорских средств», - сообщил аким столицы.

    Ранее сообщалось, что в Нур-Султане планируют благоустроить свыше 200 дворов и общественных пространств.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Астана Акимат Строительство Видео Общество Алтай Кульгинов
    Новости по теме
    Новости по теме
    Астанчан попросили не выходить на улицу
    Сакен Мамытов назначен акимом Сарысуского района Жамбылской области
    Талгат Малыбаев возглавил управление энергетики и водоснабжения Алматы
    Джамиля Исаева: Реализация женской инициативы во всех сферах – залог успешного развития государства
    Популярное
    1 Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
    2 Арест от 7 до 12 лет грозит захватившему заложников в Kaspi Bank в Астане
    3 Какие требования выдвигал захватчик заложников в Астане
    4 Что известно о задержанном захватчике заложников в столичном отделении банка
    5 Сухостой горит на кургальжинском шоссе под Астаной