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    Аллея памяти открылась в Атырау в день 75-летия Победы

    9 Мая 2020, 20:18

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - По инициативе акиматов области и города в Парке Победы были установлены 14 бюстов жителей города – героев Великой Отечественной войны. Среди них – Герои Советского Союза, Халық қаһарманы и полные кавалеры ордена Славы, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на региональную службу коммуникаций.

    Специально изготовленные бюсты героев установлены на гранитных постаментах.

    «Аллею памяти» открыли аким Атырауской области Махамбет Досмухамбетов и аким города Кайрат Оразбаев. По информации акимата Атырау, в данное время в Парке Победы, открытом 20 лет назад, идет капитальный ремонт. Обновляется внешнее ограждение, ведется посадка деревьев и зеленых насаждений, идут работы по обновлению мраморной плитки вокруг Вечного огня. Уже высажены порядка 1000 саженцев яблони, также планируется выложить 3 800 кв. м газона. Как отметили в акимате, бюсты героев на «Аллее памяти» установлены на средства предпринимателей и спонсоров.

    Автор:

    Виктор Сутягин

    Атырауская область ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА
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