Аллея космонавтов на Байконуре: деревья как люди

БАЙКОНУР. КАЗИНФОРМ – Одной из достопримечательностей Байконура является знаменитая Аллея космонавтов, которая берет начало с дерева №1, посаженного Юрием Гагариным, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Аллея высажена на территории гостиничного комплекса «Космонавт» Центра подготовки космонавтов (ЦПК) им. Гагрина, куда экипажи приезжают для предстартовой подготовки. Посадка деревьев для новичков проводится в основном после возвращения на Землю, а космонавты, посадившие свои деревца, навещают их, поливают, ухаживают. В основном здесь высажены тополя, карагачи, хорошо приживающиеся на байконурской земле.

По росту деревьев можно определить давность полета космонавтов.

Главная аллея первых советских космонавтов сегодня представляет собой большие, развесистые деревья, около них, и особенно у дерева №1 Юрия Гагарина все делают памятное фото.

На Аллее космонавтов есть деревья и наших трех казахских космонавтов. Токтар Аубакиров посадил свое дерево осенью 1991 года. Талгат Мусабаев после своего первого полета осенью 1994 года, а Айдын Аимбетов осенью 2015 года.





Деревья имеют корни, основу, листья, плоды. И люди, как деревья, тоже имеют свои корни, ветви, плоды, подумалось мне, глядя на могучие карагачи первых космонавтов, проложивших дорогу в космос всему человечеству и молодые саженцы, высаженные нынешней осенью.

И для всех них – и для людей, и для деревьев, Байконур - казахская земля стала родиной. Здесь они родились, став космонавтами, преодолев земное притяжение, здесь, на байконурской земле, растут и тянутся к солнцу посаженные ими деревья.









Точного количества деревьев, входящих в состав исторической Аллеи космонавтов на Байконуре мне никто не смог сказать. Если учесть, что с Байконура, начиная с 1961 года стартовало около 230 космонавтов и астронавтов разных стран, то не менее 200.

Как рассказали мне сотрудники Центра подготовки космонавтов им. Гагарина, практически весь зеленый фонд комплекса «Космонавт» можно назвать историческим. Самые первые деревья, еще до Аллеи космонавтов здесь высаживали высокие гости со всего мира, приезжавшие на Байконур со времен Советского Союза. Жаль, что тогда никто не догадался делать таблички с надписью.

Небольшая аллея самых высоких деревьев рядом со зданием была высажена первыми генеральными конструкторами космической техники, говорят ветераны Байконура.

Третий казахстанский космонавт Айдын Аимбетов, который совершил космический полет в сентябре 2015 года, приезжал в сентябре 2019 года на Байконур проводить в космос первого космонавта ОАЭ Хаззаа Аль Мансури, которому, кстати, удалось посадить свое деревце до полета.









Айдын Аимбетов, побывав на Аллее космонавтов, посетил свое дерево, проинспектировал состояние деревьев своих старших коллег Токтара Аубакирова и Талгата Мусабаева. «Надо мне свое дерево укрепить, - сказал Айдын. А по прибытии в Нур-Султан Аимбетов объявил о начале подготовки к отбору в отряд космонавтов, которую он будет вести лично.