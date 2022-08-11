Аллергический ринит и астма выявляется у 25-35% казахстанцев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сезонные аллергический ринит и астма являются одними из наиболее распространенных заболеваний. Они выявляются примерно у 25-35% казахстанцев и отличаются чрезвычайно высокими темпами роста. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения РК.

Сезонность возникновения симптомов аллергического ринита и обострения астмы совпадает с периодом цветения растений, пыльца которые является причиной заболевания. Апрель - конец мая цветение ольхи, березы, тополя, дуба. Июнь и до середины июля - цветение злаковых трав: газонные и луговые травы, рожь, пшеница и др. В июле до начала октября время цветения полыни, амброзии, крапивы и других сорных трав.

Наряду с этим симптомы ринита могут возникать или усиливаться под влиянием различных неспецифических факторов, таких как повышенная чувствительность организма к пыльце растений, обострение заболевания вследствие присоединения ОРВИ.

«При средней степени тяжести заболевания обычно нарушается сон. Симптомы ринита препятствуют человеку полноценно выполнять свои обязанностей на работе, во время учебы либо при занятиях спортом. При тяжелом течении аллергического ринита, качество жизни значительно ухудшается, то есть перечисленные выше признаки существенным образом сказываются на повседневной активности. При более тяжелой форме заболевания пациента может беспокоить кашель, затруднение дыхания», - сообщают в министерстве здравоохранения.

Факторами риска утяжеления заболевания являются: химизация быта, наследственная предрасположенность, курение пациента, пассивное курение и курение матери во время беременности, употребление ненатуральных продуктов, профессиональные вредности - строительная пыль, выхлопные газы автомобилей и др.

В качестве профилактики - исключить контакт с пыльцой, а также ее попадание на слизистые глаз и дыхательных путей. Для этого необходимо держать закрытыми окна и двери в помещении и автомобиле, использовать системы кондиционирования воздуха, ограничить время пребывания на улице или использовать маски и солнцезащитные очки.

После прогулки желательно провести гигиену носа и глаз. По возможности принять душ для удаления пыльцы с тела.

«Важно соблюдать гипоаллергенную диету, которая включает значительное ограничение в потреблении цитрусовых, абрикосов, персиков, киви, ананаса, дыни, орехов, сельдерея, красного перца, кориандра. Рекомендуем также отказаться от курения, как фактора, способствующего ранней сенсибилизации, принимать лекарственные средств только по рекомендации врача; не использовать раздражающие вещества (стиральные порошки, сильные моющие средства, растворители, бензины, клеи, лаки, краски, различные вещества для чистки мебели, полов, ковров и т.д.). Следует избегать контакта кожи рук с растениями, а также с соками овощей и фруктов; не носить грубую одежду из шерсти и синтетических материалов. Лучше отдавать предпочтение одежде из хлопчатобумажных тканей. Желательно избегать интенсивной физической нагрузки на улице, как фактора, усиливающего контакт с пыльцой», - рекомендуют в Минздраве.

Что касается лечения, то медикаментозная терапия может быть назначена врачом общей практики, терапевтом или педиатром. Диагностика данных заболеваний проводится в период отсутствия обострения (ноябрь-февраль) для решения вопроса о дальнейшие тактике ведения пациента.

В Казахстане в рамках ГОМБП и ОСМС имеются все виды аллергодиагностики. Они используются для установления причинно-значимого аллергена и возможности проведения аллерген-специфической иммунотерапии. Данный вид лечения имеет четкие показания и противопоказания. Решение о данном виде терапии решает врач-аллерголог.





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