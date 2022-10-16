Алкоголь уже три года не продают в двух селах Костанайской области

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — В селах Шили и Милисай Джангельдинского района Костанайской области за последние три года не зарегистрировано ни одного преступления. Одна из главных причин - полный отказ от продажи алкоголя, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Об уникальном опыте на своей странице в Facebook рассказал начальник департамента полиции области Ерлан Омарбеков.

Как сообщил Ерлан Омарбеков, в сельском округе Шили проживает более 400 человек. На территории небольших сел Шили и Милисайзапрещена торговля любым алкоголем. И не в каком-то временном промежутке, а круглосуточно.

Как оказалось, это инициатива самих жителей. Сельчан поддержали и местные предприниматели. Вместе с тем, большую профилактическую работу проводят и стражи порядка.

По словам жителей, участковый инспектор Жанторе Кален работает на административном участке три года и первым делом наладил взаимодействие с жителями и аксакалами.

«За последние три года никаких правонарушений в нашем округе не зарегистрировано и не выявлено, ежедневно лично обхожу каждый дом, узнаю о проблемах и разговариваю с молодежью», - рассказывает Жанторе Кален.

В настоящее время в сельском округе Шили, по словам местного акима Ербола Досмагамбетова, 95 дворов, 7 крупных животноводческих хозяйств. В поселке три продуктовых магазина. За последние три года продажа спиртных напитков была полностью приостановлена.

«Мы сдали лицензию на продажу алкоголем, занимаемся торговлей продуктов и одежды. Сейчас в поселках тихо, на улице ни одного нетрезвого человека не увидишь», - говорит владелец магазина «Береке» Сауле Шоканова.





Кадр из видео/ facebook.com



