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    Алкоголь будет маркироваться только бумажными марками

    20 Октября 2021, 10:56

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Будет упрощена работа с маркированными табачными изделиями для розничных реализаторов. Проект правил размещен в открытом доступе для публичного обсуждения. Об этом сообщили в Комитете государственных доходов Министерства финансов РК, передает МИА «Казинформ».

    «16 сентября текущего года в Правительстве Республики Казахстан состоялось очередное совещание по вопросам маркировки и прослеживаемости товаров в Республике Казахстан, в ходе которого рассмотрены вопросы, в том числе по пилотному проекту маркировки и прослеживаемости алкогольной продукции.

    По итогам принято решение упростить бизнес-процессы работы с маркированными табачными изделиями для розничных реализаторов», - сказано в сообщении комитета.

    В настоящее время разработан проект приказа по внесению изменений в правила маркировки и прослеживаемости табачных изделий, утвержденных приказом министра финансов Республики Казахстан от 29 сентября 2020 года № 927 в части упрощения бизнес процессов для розничных реализаторов в части работы с маркированными табачными изделиями.

    С проектом приказа можно ознакомиться на интернет-портале «Открытые НПА».

    Также принято решение завершить действующий пилот по цифровой маркировке и прослеживаемости алкогольной продукции и сохранить действующий механизм маркировки учетно-контрольными марками. Контроль будет осуществляться путем налогового и гражданского контроля.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Экономика Минфин РК
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