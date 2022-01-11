Алия Тазабекова: Мы должны сплотиться вокруг Президента

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- Сплотиться вокруг Президента призвала всех жителей Атырауской области руководитель ОО «Жібек жолы – бауырластар» Алия Тазабекова, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Думаю, прошедшие события станут для всех уроком. Надо признать, они произошли не на пустом месте. Безработица, рост цен на все стали главной причиной выхода людей на митинг. К чести митингующих сначала все было мирно, но позже начались провокации. Все это было видно по видео, которые рассылались на WhatsApp. Запомнилось одно видео, где молодой мужчина жестко говорил, чтобы молодежь не думала устраивать погромы: «Это наш город!». Люди вышли на площадь с целью донести до властей, что народу тяжело.

Думаю, что после таких трагических событий государственные мужи сделают правильные выводы. Власть должна понять, что их первоочередная задача - забота о благосостоянии населения. Мне кажется, в первую очередь, это должно дойти до каждого чиновника на местах. Ведь поручения даются, но они не выполняются. Наша земля богата недрами и вполне может обеспечить безбедное существование своему немногочисленному народу.

Внешние силы, поддерживаемые внутри страны, привели к трагическим последствиям в регионах, особенно в Алматы. Сегодня нам нужно сплотиться и поддерживать Главу государства Касым-Жомарта Токаева. Уверена, он сделает правильные выводы и примет мудрые решения. Нельзя рушить свою страну, это наша земля, наши города, где будут жить наши дети и внуки»,- говорит руководитель ОО «Жібек жолы – бауырластар» Алия Тазабекова.

