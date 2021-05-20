Алия Шалабекова назначена вице-министром экологии, геологии и природных ресурсов

НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ - Постановлением Правительства РК Шалабекова Алия Лазаревна назначена на должность вице-министра экологии, геологии и природных ресурсов РК. Об этом сообщает пресс-служба Премьер-Министра РК, передает МИА «Казинформ».

Алия Шалабекова родилась в 1976 году в Костанайской области. Окончила Казахскую государственную Академию управления, Казахский государственный юридический университет, Академию госуправления при Президенте РК, Колумбийский университет.

Трудовую деятельность начала в 1998 году в должности главного специалиста финансового отдела департамента финансового и ресурсного обеспечения Министерства юстиции РК.

В 1999-2008 гг. занимала различные должности в структуре Министерства юстиции РК.

В 2008-2012 гг. работала на руководящих должностях в Агентстве по управлению земельными ресурсами РК.

С мая по июль 2012 года — заведующий сектором аналитики и координации высшей партийной школы НДП «Нур Отан».

С июня по октябрь 2014 года — и.о. директора департамента международного сотрудничества Министерства охраны окружающей среды и водных ресурсов РК.

В 2014-2019 гг. — занимала руководящие должности в Министерстве энергетики РК.

В 2019-2020 гг. — директор департамента экологической политики и устойчивого развития МЭГПР РК.

С мая 2020 года и по настоящее время работала директором департамента трансграничных рек МЭГПР РК.