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    Алимханулы выбрал соперника после боя за титул чемпиона мира

    13 Ноября 2022, 13:04

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Непобежденный казахстанский боксер Жанибек Алимханулы сделал заявление о следующем сопернике после победы над представителем Ведикобритании Дензелом Бентли, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    «Я готов к бою с любым чемпионом мира в среднем весе! Я хочу объединить все пояса», - заявил Алимханулы.

    Сегодня в Лас-Вегасе (США) Жанибек Алимханулы победил Дензела Бентли единогласным решением судей (116-112, 116-112, 118-110) и защитил титул чемпиона мира по версии WBO в среднем весе.

    Основными поясами по версиям WBA Super и IBF в дивизионе владеет другой казахстанец Геннадий Головкин. Обладателем титула WBC является Джермалл Чарло из США.


    Фото: sports.kz
    Спорт США Бокс Жанибек Алимханулы
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