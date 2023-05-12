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    Алимханулы и Батлер провели дуэль взглядов перед титульным боем

    12 Мая 2023, 14:17

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В городе Стоктон (штат Калифорния) состоялись пресс-конференция и церемония битвы взглядов с участием чемпиона мира WBO в среднем весе казахстанца Жанибека Алимханулы и канадского претендента Стивена Батлера, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Алимханулы прибыл на мероприятие в пиджаке розового цвета с черными брюками и рубашкой.

    Напомним, что бой Жанибек Алимханулы — Стивен Батлер состоится утром 14 мая по времени Астаны. Прямая трансляция будет доступна на телеканале «Хабар» с 07:00 часов.

    В своем предыдущем поединке, который прошел в ноябре в Лас-Вегасе, Алимханулы победил единогласным судейским решением британца Дензела Бентли.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Спорт Видео Бокс
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