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Алимханулы и Батлер провели дуэль взглядов перед титульным боем

Редактор:  
Махаббат Сыздыкова
12 Мая 2023, 14:17
Алимханулы и Батлер провели дуэль взглядов перед титульным боем Фото: sports.kz

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В городе Стоктон (штат Калифорния) состоялись пресс-конференция и церемония битвы взглядов с участием чемпиона мира WBO в среднем весе казахстанца Жанибека Алимханулы и канадского претендента Стивена Батлера, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Алимханулы прибыл на мероприятие в пиджаке розового цвета с черными брюками и рубашкой.

Напомним, что бой Жанибек Алимханулы — Стивен Батлер состоится утром 14 мая по времени Астаны. Прямая трансляция будет доступна на телеканале «Хабар» с 07:00 часов.

В своем предыдущем поединке, который прошел в ноябре в Лас-Вегасе, Алимханулы победил единогласным судейским решением британца Дензела Бентли.





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