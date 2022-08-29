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    Алимханулы догнал Головкина в рейтинге после завоевания титула чемпиона мира

    29 Августа 2022 17:17

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Авторитетный портал Vringe.com опубликовал обновленную версию своего рейтинга среднего веса, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Казахстанец Жанибек Алимханулы вплотную приблизился к своему легендарному соотечественнику Геннадию Головкину.

    Ранее Алимханулы был официально признан чемпионом мира по версии WBO после отказа американца Деметриуса Андраде от основного титула организации ради перехода в другой дивизион.

    Топ-10:
    1. Геннадий Головкин (Казахстан)
    2. Жанибек Алимханулы (Казахстан)
    3. Хайме Мунгия (Мексика)
    4. Деметриус Андраде (США)
    5. Карлос Адамес (Доминиканская Республика)
    6. Крис Юбэнк-младший (Великобритания)
    7. Эрисланди Лара (Куба)
    8. Риота Мурата (Япония)
    9. Феликс Кэш (Великобритания)
    10. Эскива Фалькао (Бразилия)


    Фото: sports.kz
    Спорт Бокс Жанибек Алимханулы
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