Алимханулы догнал Головкина в рейтинге после завоевания титула чемпиона мира

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Авторитетный портал Vringe.com опубликовал обновленную версию своего рейтинга среднего веса, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Казахстанец Жанибек Алимханулы вплотную приблизился к своему легендарному соотечественнику Геннадию Головкину.

Ранее Алимханулы был официально признан чемпионом мира по версии WBO после отказа американца Деметриуса Андраде от основного титула организации ради перехода в другой дивизион.

Топ-10:

1. Геннадий Головкин (Казахстан)

2. Жанибек Алимханулы (Казахстан)

3. Хайме Мунгия (Мексика)

4. Деметриус Андраде (США)

5. Карлос Адамес (Доминиканская Республика)

6. Крис Юбэнк-младший (Великобритания)

7. Эрисланди Лара (Куба)

8. Риота Мурата (Япония)

9. Феликс Кэш (Великобритания)

10. Эскива Фалькао (Бразилия)





Фото: sports.kz



