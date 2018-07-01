Алик Шпекбаев заявил об оптимизации Нацбюро по борьбе с коррупцией

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Председатель Агентства РК по делам госслужбы и противодействию коррупции Алик Шпекбаев рассказал, как будет происходить процесс оптимизации в Нацбюро по противодействию коррупции, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На днях на расширенном заседании коллегии Агентства я затронул вопрос оптимизации Нацбюро. В гражданском блоке Агентства, безусловно, эта работа уже принесла свои плоды. Назрел момент реализовать перемены и в правоохранительном. Среди силовых органов страны Нацбюро является самым малочисленным. Тем не менее, мы запустили процесс оптимизации», - написал он в Facebook.

По его словам, первым шагом стал анализ деятельности структурных подразделений и штатной потребности с целью сокращения излишних управленческих должностей. Глава Агентства сообщил, что оптимизация произойдет преимущественно за счет имеющихся вакансий, временного моратория на назначения, реструктуризации, упразднения большинства межрегиональных управлений и реинжиниринга бизнес-процессов.

«Согласитесь, в эпоху четвертой промышленной революции новые IT-решения, технологии и электронный документооборот позволяют нам работать намного быстрее. Интернет предоставляет возможности подачи заявлений и жалоб о фактах коррупции в онлайн-режиме даже из удаленных районов. Ожидается внедрение в практику электронных уголовных дел. В ходе всего процесса оптимизации мы используем современные подходы (evidence based decision-making)», - отметил он.

Алик Шпекбаев подчеркнул, что за счет сокращения расходов на содержание аппарата повысится заработная плата и усилится эффективность деятельности бюро.