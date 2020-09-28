Алик Шпекбаев встретился с общественностью Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Алик Шпекбаев провел ставшую уже традиционной встречу с неправительственными организациями города Алматы, на которой были презентованы антикоррупционные инициативы Главы государства и основные результаты деятельности Агентства, передает МИА «Казинформ».

Собравшиеся в Доме дружбы известные представители неправительственных и волонтерских организаций, правозащитники, журналисты, эксперты были подробно ознакомлены с тремя пакетами антикоррупционных реформ Президента; трансформационными процессами, нацеленными на обеспечение открытости и прозрачности госаппарата; результатами превентивной работы по оптимизации бюджетных расходов; новыми подходами по продвижению в стране идеологии добропорядочности.

«Без проактивного гражданского общества говорить о минимизации, тем более искоренении коррупции просто не имеет смысла. Именно поэтому мы не ограничиваем себя в выборе и количестве общественных партнеров. Сегодня Агентство имеет поддержку порядка 80 тысяч антикоррупционных активистов и волонтеров, чья безвозмездная деятельность уже помогла решить конкретные проблемы граждан.

В антикоррупционной работе не существует неудобных партнеров и незначимых проблем, в связи с чем для нас важен абсолютно каждый гражданин, публично говорящий о проблеме, готовый предлагать конструктивные решения и способный вместе доводить начатое до конца. Простая и понятная формула: «критикуешь – предлагай, предлагаешь – делай, делаешь – отвечай», - заявил А. Шпекбаев.

При модераторстве руководителя республиканской специальной мониторинговой группы А. Соловьевой приглашенные общественники южной столицы высказали собственные видение и восприятие антикоррупционной работы, в том числе через призму политической модернизации и демократизации общества.

Вместе с тем практически каждый выступавший обозначил точечные коррупционные риски, характерные для Алматы. В частности, экс-депутат Мажилиса С. Романовская рекомендовала ужесточить ответственность госорганов за бездействие при защите прав потребителей.

Исполнительный директор ОФ «Хартия за права человека» Ж. Турмагамбетова наряду с другими общественниками отметила особую актуальность «непродуманной точечной застройки города, особенно в зоне тектонических разломов».

Известный блогер и волонтер С. Таукелева высказав слова благодарности Агентству за активную поддержку в период пандемии, обозначила потенциальные риски давления на мониторинговые группы со стороны контрольно-надзорных органов.

Лидер движения «За реформу МВД» Е. Нурпеисов предложил ввести в практику ежеквартальные общественные слушания глав региональных департаментов полиции о проводимой трансформации МВД, а также подробно остановился на высоких коррупционных рисках в деятельности главных санитарных врачей.

Эксперт по земельным вопросам Б. Базарбек поднял острые вопросы при распределении тысяч гектаров под сельхозугодия и предложил ужесточить ответственность земельных комиссий, деятельность которых «пропитана коррупционными рисками».

Адвокаты Д. Утебеков и Ж. Уразбахова затронули проблемы профилактики коррупции в судебной системе и реализации статьи 20 Конвенции ООН против коррупции об уголовной ответственности за незаконное обогащение.

По всем предметным вопросам председатель Агентства дал развернутые комментарии и взял на контроль ряд конкретных заявлений и обращений.

«Каждая новая встреча с общественниками – это своего рода глоток свежего воздуха. Для нас очень важны альтернативные точки зрения, подкрепленные конструктивными решениями. Хочу донести до всех вас,

что многие вещи, почерпнутые в ходе таких встреч, мы тщательно прорабатываем и принимаем конкретные управленческие решения. И главное, что по целому ряду общественных инициатив мы имеем полную поддержку в госаппарате», - подытожил встречу А. Шпекбаев.

Далее делегация из числа общественников посетила центр поддержки предпринимательства «Qoldau» и сервисный акимат Наурызбайского района. На примере двух объектов была продемонстрирована работа городских властей по реальному переходу на принципы открытости и клиентоориентированности. Особый интерес общественников вызвал фронт-офис Наурызбайского акимата и инициативный переезд акима района С. Тогаева в open-space для более эффективной коммуникации с гражданами.

В завершение председателю Агентства в городском антикор-центре были презентованы синопсисы нового художественного фильма на антикоррупционную тематику. По задумке продюсеров и сценаристов, кинолента о проблеме коррупции должна не лечь на полку киностудии, а погрузить зрителя в интересный сюжет и заставить еще раз переосмыслить, к каким трагическим последствиям может привести коррупция отдельно взятого человека и семью.