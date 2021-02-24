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    Алик Шпекбаев встретился с группой экспертов немецкого Фонда Бертельсманна

    24 Февраля 2021, 12:05

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Председатель Агентства по противодействию коррупции Алик Шпекбаев встретился с группой экспертов немецкого Фонда Бертельсманна во главе со старшим директором Штэфаном Эмптером. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

    Стороны обсудили актуальные социально-политические и антикоррупционные реформы Казахстана, подчеркнув неразрывную связь между трансформацией в системе госуправления и искоренением коррупции.

    Алик Шпекбаев, отвечая на вопросы зарубежных экспертов, подробно рассказал о правоприменении новелл антикоррупционного законодательства. В частности, речь шла о практике привлечения к ответственности руководителей госорганов и организаций за коррупцию подчиненных, антикоррупционной экспертизе с вовлечением общественности, а также дифференцированной системе поощрения граждан за сообщения о фактах коррупции.

    Особый интерес для аналитиков представили меры по вовлечению гражданского общества в процесс принятия решений и антикоррупционные инициативы. «Мы видим достигнутый прогресс. В долгосрочной перспективе ваша работа по обеспечению широкого общественного участия является наиболее значимой, в такой же степени как и постоянное совершенствование законодательства», – отметила старший эксперт фонда Сабинэ Доннер.

    Представители фонда высоко оценили комплексный подход к противодействию коррупции, указав на преимущества выбранного курса. В целом они обозначили актуальность принимаемых законодательных мер, акцентировав, что их качественная реализация положительно отразится на повышении благосостояния граждан.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

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