Алик Шпекбаев встретился с группой экспертов немецкого Фонда Бертельсманна

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Председатель Агентства по противодействию коррупции Алик Шпекбаев встретился с группой экспертов немецкого Фонда Бертельсманна во главе со старшим директором Штэфаном Эмптером. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Стороны обсудили актуальные социально-политические и антикоррупционные реформы Казахстана, подчеркнув неразрывную связь между трансформацией в системе госуправления и искоренением коррупции.

Алик Шпекбаев, отвечая на вопросы зарубежных экспертов, подробно рассказал о правоприменении новелл антикоррупционного законодательства. В частности, речь шла о практике привлечения к ответственности руководителей госорганов и организаций за коррупцию подчиненных, антикоррупционной экспертизе с вовлечением общественности, а также дифференцированной системе поощрения граждан за сообщения о фактах коррупции.

Особый интерес для аналитиков представили меры по вовлечению гражданского общества в процесс принятия решений и антикоррупционные инициативы. «Мы видим достигнутый прогресс. В долгосрочной перспективе ваша работа по обеспечению широкого общественного участия является наиболее значимой, в такой же степени как и постоянное совершенствование законодательства», – отметила старший эксперт фонда Сабинэ Доннер.

Представители фонда высоко оценили комплексный подход к противодействию коррупции, указав на преимущества выбранного курса. В целом они обозначили актуальность принимаемых законодательных мер, акцентировав, что их качественная реализация положительно отразится на повышении благосостояния граждан.