Алик Шпекбаев встретился с членами попечительского совета Транспаренси Казахстан

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В сервисном антикор-центре г. Алматы председатель Агентства по противодействию коррупции презентовал попечительскому совету общественного фонда «Транспаренси Казахстан» и представителям целого ряда международных организаций основные новеллы антикоррупционной политики страны. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Антикоррупционную службу.

В ходе встречи Алик Шпекбаев подробно ознакомил экспертов с тремя пакетами антикоррупционных реформ, являющихся неотъемлемой частью предвыборной платформы Главы государства.

«Первый пакет реформ выразился в успешно реализуемых с этого года институтов дисциплинарной ответственности и отставки первых руководителей за коррупцию подчиненных, а также восстановлении антикоррупционной экспертизы проектов НПА.

Буквально на днях Парламентом одобрен второй пакет реформ, включающий полный запрет на дарение подарков госслужащим и членам их семей, расширение круга субъектов коррупционных преступлений, создание комплаенс-служб в квазигосударственном и частном секторах.

Не останавливаясь на этом, агентство для комплексной и полноценной имплементации международных антикоррупционных стандартов ведет активную работу над третьим пакетом реформ Президента. Прежде всего, это введение гражданско-правовой ответственности за незаконное обогащение, разработка закона об общественном контроле, запрет чиновникам на владение банковскими счетами в иностранных юрисдикциях, ужесточение ответственности за коррупцию для судей и сотрудников правоохранительных органов», - отметил спикер.

Также приглашенным были презентованы результаты работы агентства.

«Наряду с системными действенными уголовно-правовыми мерами, мы ведем комплексную работу по обеспечению открытости и прозрачности государственных органов. Ее результатом стал запуск 206 сервисных акиматов различных уровней, порядка 2000 уголков самообслуживания в сельских акиматах, более 1800 фронт-офисов», - заявил председатель.

Представители общественности высказались по актуальным вопросам проводимой антикоррупционной политики. В частности, главой Международного бюро по правам человека Е. Жовтисом позитивно оценена работа агентства по институциональной трансформации госаппарата и подчеркнута стратегическая важность разработки продуманной концепции законопроекта об общественном контроле.

Одна из учредительниц Транспаренси Казахстан Т. Калеева акцентировала внимание председателя агентства на необходимости повышения потенциала антикоррупционных журналистских расследований. Исполнительный директор фонда О. Шиян заявила о единстве целей и партнерских отношениях государства и гражданского общества в контексте противодействия коррупции. Она также осветила масштабную работу фонда по обеспечению прозрачности бюджетов четвертого уровня.

Своим мнением и конкретными предложениями также поделились представители ООН, ЦАРИКЦ, ЮСАИД, Фонда Сороса, Всемирного банка.

«Сделав ставку на конструктивное партнерство с институтами гражданского общества, Агентство не стоит на месте и регулярно расширяет диапазон подобного взаимодействия. Мы убеждены, что экспертная поддержка наших партнеров как внутри страны, так и за ее пределами придаст серьезный импульс полноценному развитию антикоррупционной политики Казахстана», - заключил А. Шпекбаев.