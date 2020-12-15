Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Другие государственные органы

    Алик Шпекбаев вручил госнаграды сотрудникам Антикоррупционной службы ко Дню Независимости

    15 Декабря 2020, 12:37

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В преддверии Дня Независимости председатель Агентства по противодействию коррупции Алик Шпекбаев наградил представителей общественности за вклад в формирование антикоррупционной культуры, продвижение принципов добропорядочности, а также обеспечение законности и правопорядка, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Агентства.

    В числе награжденных Сәдібек Түгел, Айгуль Соловьева, Айман Умарова, Ырза Тұрсынзада, Төлеген Байғұлов, Талгат Нарикбаев, Марат Башимов, Олег Савеленко, Аскар Рахматулин, Рахим Ошакбаев, Булат Касымов, Әлия Сембаева и др.

    Также 15 сотрудникам Антикоррупционной службы вручили государственные награды, почетные грамоты и благодарственные письма от Главы государства.

    Приказом председателя Агентства за образцовую службу и достижение высоких результатов в работе поощрены ведомственными наградами сотрудники центрального аппарата и территориальных подразделений.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Коррупция Другие государственные органы День Независимости
    Новости по теме
    Новости по теме
    Задержан замакима Павлодара - Антикор
    Экс-заместителя акима Тараза экстрадировали в Казахстан из Грузии
    14 погибших сотрудников «Семей орманы» награждены орденами «Құрмет»
    В одном селе СКО питьевую воду продают по разным ценам - Антикор
    Популярное
    1 Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
    2 Арест от 7 до 12 лет грозит захватившему заложников в Kaspi Bank в Астане
    3 Полиция освободила заложников в банке в Астане
    4 Какие требования выдвигал захватчик заложников в Астане
    5 Что известно о задержанном захватчике заложников в столичном отделении банка