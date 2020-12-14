Алик Шпекбаев провел онлайн-встречу с главным аналитиком компании IHS Markit

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Продолжая диалог с экспертами международных рейтинговых организаций, председатель Агентства по противодействию коррупции Алик Шпекбаев встретился с главным аналитиком IHS Markit Алексом Меликишвили, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Агентства.

В ходе встречи руководитель антикоррупционного ведомства ознакомил собеседника с последними изменениями антикоррупционной политики, сделав акцент на законодательных новеллах и мерах политической модернизации.

Спикер подробно рассказал о первых результатах реализации новых превентивных институтов. Среди них акцентированы отставка первых руководителей, антикоррупционная экспертиза НПА, дифференцированная система поощрений граждан за сообщение о коррупционных правонарушениях, внедрение института комплаенс-служб, расширение субъектов коррупционных преступлений, ответственность руководителей квазигоссектора за непринятие мер по противодействию коррупции и конфликту интересов.

Особое внимание председатель Агентства уделил исполнению рекомендаций международных организаций, в том числе IHS Markit. В частности, отмечены отмена условно-досрочного освобождения для осужденных за коррупцию, ужесточение ответственности сотрудников правоохранительных и судебных органов, расширение ограничений по предотвращению конфликта интересов и запрет на владение счетами в иностранных банках, а также усиление защиты бизнеса.

В завершение встречи стороны выразили намерение продолжать диалог для успешного достижения общих целей.