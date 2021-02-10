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    Алик Шпекбаев провел онлайн-встречу с аналитиками IMD

    10 Февраля 2021, 13:07

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Состоялась онлайн-встреча председателя Агентства по противодействию коррупции Алика Шпекбаева с главой операционного отдела Международного института управленческого развития (IMD) Христосом Каболисом и экспертом Центра исследований конкурентоспособности Марко Пистисом, базирующимися в швейцарской Лозанне, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Агентства.

    Ознакомившись с презентационными материалами, Христос Каболис высоко оценил реализацию антикоррупционной политики Казахстана, особо подчеркнув «последовательный и продуманный характер ее совершенствования через призму политической модернизации, а также комплексный подход в применении превентивно-профилактических, воспитательно-образовательных и уголовно-правовых инструментов».

    Серьезный интерес аналитиков вызвали меры по обузданию и предупреждению коррупции в период глобального коронавирусного кризиса. Эксперты подчеркнули, что «неотвратимость наказания, широкое вовлечение гражданского общества в мониторинг медицинских учреждений, аптек и складов, сопровождение гуманитарной помощи, и, самое главное, открытость и прозрачность всего этого процесса демонстрирует системность и консолидацию работы госаппарата, бизнес-сообщества и общественности Казахстана в столь сложный период».

    Марко Пистис с энтузиазмом воспринял информацию о ратификации Второго факультативного протокола к Международному пакту о гражданских и политических правах, направленного на отмену смертной казни. Эксперт также акцентировал внимание на своевременном введении дифференцированной системы поощрения граждан за сообщения о фактах коррупции и планируемом внедрении комплексной системы защиты осведомителей (whistleblowers) на основе лучшей международной практики.

    Алик Шпекбаев, отвечая на вопросы зарубежных экспертов, подробно рассказал о комплексе антикризисных мер.

    «Благодаря политической воле руководства страны в Казахстане приняты беспрецедентные меры поддержки экономики в виде налоговых послаблений для 700 тысяч предпринимателей, отсрочек по кредитам для 80% заемщиков пострадавших отраслей, финансирования 40 тысяч проектов в рамках программ развития», - отметил председатель Агентства.

    Глава Агентства ознакомил собеседников с результатами антикоррупционных проектов «Адалдық алаңы», «Protecting business and investments», Интерактивной карты открытых бюджетов и «Ашық бюджет», а также о мероприятиях в рамках взаимодействия в центрально-азиатском регионе.

    В завершении встречи стороны договорились о продолжении конструктивного сотрудничества, особенно в части методической и консультационной поддержки со стороны IMD по цифровым антикоррупционным решениям.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Борьба с преступностью Коррупция Другие государственные органы
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