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    Алик Шпекбаев: Проектные офисы должны стать генератором антикоррупционных инициатив

    22 Августа 2020, 13:40

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Во исполнение поручения Главы государства председателем Агентства по противодействию коррупции Аликом Шпекбаевым проведено совещание по вопросам искоренения бытовой коррупции с участием ответственных секретарей министерств и руководителей проектных офисов «Адалдық алаңы». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Антикоррупционную службу.

    В работе совещания также приняли участие руководители территориальных подразделений центральных государственных органов, представители акиматов и уполномоченные по этике.

    А. Шпекбаев указал на слабое использование потенциала проектных офисов «Адалдық алаңы», открытых с 2019 года в целях искоренения бытовой коррупции, создания комфортных условий, а также обеспечения открытости и подотчетности государственных органов и усиления общественного контроля в противодействии коррупции.

    По его словам, проектные офисы должны стать генератором антикоррупционных инициатив с широким участием гражданского общества в контроле за расходованием бюджетных средств, исключении коррупционных рисков и форсировании цифровизации государственных услуг, за переход госорганов на сервисную модель обслуживания населения через внедрения open space и фронт- офисов. Это, в свою очередь, кардинально изменит работу министерств в сторону открытости, прозрачности и подотчетности для населения.

    В качестве положительного примера реализации инициативы Елбасы Н.А. Назарбаева «Адалдық алаңы – Регионы свободные от коррупции» отмечен опыт проектного офиса Министерства о бразования и науки «Адал білім» во главе с провостом университета КАЗГЮУ С.Г. Пен.

    В завершение участников мероприятия призвали внести рекомендации в разрабатываемую дорожную карту по искоренению бытовой коррупции, а также предупредили об ответственности за непринятие антикоррупционных мер.

    Напомним, что ранее Главой государства поручено докладывать о руководителях, не имеющих достойных инициатив по снижению коррупции.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Коррупция Другие государственные органы
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