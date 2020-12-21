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    Алик Шпекбаев ознакомился с деятельностью госучреждений Атырауской области

    21 Декабря 2020, 19:46

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Во второй день рабочей поездки в Атыраускую область председатель Агентства по противодействию коррупции Алик Шпекбаев ознакомился с переформатированной деятельностью городских госучреждений, провел встречи с бизнес-сообществом и общественностью, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Агентства.

    День начался с посещения нового филиала НАО «Государственная корпорация Правительство для граждан» по Атырауской области. Он может одновременно обслуживать 30 посетителей и оказывает помимо стандартных для ЦОНов, услуги департамента земельного кадастра и технического обследования недвижимости (ДЗКТОН) и государственного центра по выплате пенсий (ГЦВП).

    Продолжая знакомство с качеством предоставляемого госучреждениями сервиса, А.Шпекбаев посетил Центр правоохранительных и примирительных услуг при областном суде. «Для удобства граждан мы расширили спектр услуг. Если ранее Центр оказывал гражданам только правовые консультации, то сейчас обращающиеся получают квалифицированную юридическую, психологическую и медиативную помощь», – отметил председатель областного суда Б.Жумагулов.

    Далее председатель Агентства ознакомился с деятельностью сервисного акимата города Атырау. Первый этаж полностью переформатирован для комфортного оказания услуг. Также для оперативного взаимодействия сотрудники, включая руководителей, перешли на формат работы в опен спэйс.

    В здании сервисного акимата А. Шпекбаев провел личный прием граждан по вопросам получения жилья, земли и проведения ремонтных работ жилых домов.

    Он также посетил Атырауский университет им. Х.Досмухамедова, где ознакомился с деятельностью антикоррупционного проекта «Саналы ұрпақ» и встретился со студентами посредством Zoom.

    Важной составляющей рабочей поездки стала встреча главы Антикоррупционного ведомства А. Шпекбаева с бизнес-сообществом, в ходе которой обсуждены наиболее актуальные вопросы, волнующие предпринимателей.

    В беседе председатель Агентства вновь подчеркнул необходимость снижения регулирующей роли государства в экономике и недопустимость незаконного вмешательства в предпринимательскую деятельность.

    «Бизнесмены, как никто другой, чувствуют на себе все негативные последствия, в том числе в период пандемии и сейчас особенно нуждаются в поддержке государства. В таких условиях любое воспрепятствование работе бизнеса – это тягчайшее преступление», – заметил он.

    В этом контексте важно отметить проект антикоррупционного сопровождения предпринимателей и инвесторов. Ведется работа на предупреждение, не допускаются бюрократические проволочки и незаконное вмешательство. Под защитой проекта только в Атырауской области находятся более 20 бизнесов на сумму более 159 млрд тенге.

    Одновременно с усилением превенции ужесточается и ответственность за преступления против интересов бизнеса. С принятием новых поправок в Уголовный кодекс за воспрепятствование предпринимательской деятельности сотрудникам правоохранительных органов грозит до пяти лет лишения свободы вместо двух, а за незаконное участие в такой деятельности до двух лет вместо одного. Совершение же таких деяний руководством правоохранительных органов и судьями влечет еще более строгое наказание до 8 и до 5 лет, соответственно.

    Завершилась рабочая поездка в Атыраускую область встречей с представителями гражданского сектора и журналистами, где освещены последние новеллы антикоррупционного законодательства.

    В частности, отмечены отмена условно-досрочного освобождения для лиц, осужденных за тяжкие и особо тяжкие коррупционные преступления, ужесточение ответственности сотрудников правоохранительных и судебных органов и запрет для госслужащих на владение счетами в иностранных банках.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Атырауская область Борьба с преступностью Коррупция Другие государственные органы Регионы
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