Алик Шпекбаев отчитался Президенту об исполнении поручений

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент Касым-Жомарт Токаев заслушал отчет об основных результатах работы Агентства по противодействию коррупции за 7 месяцев текущего года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Алик Шпекбаев доложил об исполнении ранее данных поручений по реализации института отставки политических государственных служащих и ответственности руководителей за непринятие мер по противодействию коррупции и восстановлении антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов.

Глава государства отметил важность внедрения сервисной модели работы госорганов, положительно оценил взаимодействие Агентства с гражданским обществом, проводимую работу по превенции коррупции и продвижению идеологии добропорядочности.

В завершение встречи Глава государства отметил необходимость скорейшей законодательной реализации поручений, данных в ходе состоявшегося 19 августа совещания по противодействию коррупции, направленных на усиление ответственности за коррупционные нарушение и повышение эффективности общественного контроля.