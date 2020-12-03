Алик Шпекбаев: Мы заложили надежную правовую основу для эффективного антикоррупционного комплаенса

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 3 декабря председатель Агентства РК по противодействию коррупции Алик Шпекбаев прибыл с двухдневным рабочим визитом в Западно-Казахстанскую область, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Агентства РК по противодействию коррупции.

Рабочий визит начался с Бурлинского района, где председатель Агентства посетил сервисный акимат, куда с начала года обратилось порядка тысячи граждан, получивших 1200 социальных услуг, 800 из которых в онлайн формате.

В соседнем Шынгырлауском районе рабочая группа Агентства и видных общественных деятелей открыла новый сервисный акимат, в котором будут оказываться 54 различные госуслуги, что значительно повысит комфорт жителей. В одной из районных школ была презентована деятельность клуба «Адал ұрпақ», по инициативе которого был реализован цифровой проект «е-Асхана».

Кроме того, А.Шпекбаев посетил Карачаганакский спортивный комплекс, который одновременно может вместить 300 человек и тренировать по 19 видам спорта. В спорткомплексе созданы все условия для учащихся, спортсмены могут не уезжать в другие города в поисках наилучших условий.

В рамках посещения компании «Карачаганак Петролеум Оперейтинг Б.В.» председатель Агентства ознакомился с результатами работы корпоративной комплаенс-службы, отметив стратегическую важность предупреждения коррупции в добывающих отраслях.

«Благодаря политической воле Главы государства мы заложили надежную правовую основу для внедрения эффективного антикоррупционного комплаенса не только в квазигосударственном, но и частном корпоративном секторе. Именно с таких крупных отраслевых компаний должно начинаться культивирование идеологии integrity. Чем больше предпринимателей будут уделять серьезное внимание соблюдению стандартов чистоты и добропорядочности, тем быстрее мы добьемся большей конкурентоспособности», - заявил А.Шпекбаев.

Напомним, с 17 октября 2020 года на законодательном уровне введен институт антикоррупционных комплаенс-служб, ответственных за соблюдение корпоративных стандартов добропорядочности в организациях квазигосударственного сектора.

Также, глава Антикоррупционной службы подчеркнул, что задача руководителей не на словах, а на деле заниматься профилактикой и предупреждением коррупции в своих коллективах.

После чего председатель Агентства посетил управление государственных доходов, встретился с общественностью, бизнес-сообществом и активом Шынгырлауского района.

Обращаясь к общественности и отмечая необходимость усиления контроля оптимального расходования местных бюджетов, он подчеркнул: «Агентство на основе «Интерактивной карты открытых бюджетов» реализует уникальный проект «Ашық бюджет». Он даст новый импульс для общественного контроля и повышения финансовой грамотности граждан. Его реализацией занимается специальная рабочая группа из числа сотрудников территориальных департаментов Агентства, членов проектных офисов «Адалдық алаңы» и представителей институтов гражданского общества. Поэтому призываю общественность активно применять современные инструменты антикоррупционных технологий».

В завершение дня, глава Антикоррупционной службы вместе с руководителями республиканского проектного офиса «Адалдық алаңы» Т.Байгуловым и проекта «Адал комек» А.Умаровой провел прием граждан в рамках проекта «Халық үні».