Алик Шпекбаев и Алексей Цой обсудили меры борьбы с коррупцией в здравоохранении

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Агентством по противодействию коррупции и Министерством здравоохранения проведено совещание по вопросам противодействия коррупции в сфере здравоохранения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Министерства здравоохранения РК.

Министр здравоохранения Алексей Цой представил проводимую ведомством работу, озвучил принимаемые антикоррупционные меры и выразил готовность к конструктивному сотрудничеству в вопросах выявления и устранения коррупционных рисков. «Пандемия стала экзаменом на прочность всей системы здравоохранения и внесла существенные коррективы в наши планы. Она обнажила годами копившиеся проблемы, показав несовершенство некоторых участков нашей работы. И даже более того, действовавшие внутри них коррупционные составляющие», - отметил он. Развитие здравоохранения является одним из ключевых приоритетов социальной политики государства. На доступность и качество медицинских услуг, как одного из столпов благополучия наших граждан, государством выделяются значительные бюджетные средства. За последние 15 лет финансирование здравоохранения увеличилось в 8 раз (2005 – 191,4 млрд тенге, 2020 – 1,6 трлн тенге) с учетом роста обеспечения объема гарантированной бесплатной медицинской помощи и медицинского страхования. Дополнительно на противоэпидемиологические меры по борьбе с COVID-19 выделено более 300 млрд тенге, из них свыше трети – через Минздрав. Почти 60 млрд тенге направлены на надбавки и дополнительное стимулирование работников здравоохранения, задействованных в карантинных мероприятиях. «Важно не допустить расхищение либо нецелевое расходование этих средств. Каждый выделенный тенге должен дойти до адресатов в виде медицинских услуг, СИЗов, надбавок медикам. Врачи, рискуя своим здоровьем, находятся на передовой в период пандемии, оказывая помощь населению. За это хотел бы выразить им особую благодарность от лица Агентства. С другой стороны, эффект положительных усилий нивелирует коррупция. К сожалению, это явление не обошло министерство и его подведомственные организации, равно как и управления здравоохранения на местах», - сказал председатель Агентства Алик Шпекбаев.

Спикер особо подчеркнул необходимость принятия мер, обозначенных в трех пакетах президентских реформ по дальнейшей модернизации антикоррупционной политики Казахстана. В ходе совещания обсужден ряд нерешенных проблем, особенно выразившихся с приходом пандемии. Отдельные из них – системного характера и требуют особого внимания. Агентством и Министерством подписан совместный приказ о проведении внешнего анализа коррупционных рисков в Фонде социального медицинского страхования. Антикоррупционная служба также планирует провести подобный анализ и в центральном аппарате Минздрава. Важным аспектом является широкое привлечение гражданского общества к проведению анализа. Спикеры уделили особое внимание необходимости развития общественного контроля в области здравоохранения. Министерством проводится всесторонняя поддержка движения общественных активистов по контролю лекарственного обеспечения и качества оказания медицинской помощи «Общественный контроль COVID-19 Казахстан». Наряду с этим, Общественному совету Минздрава необходимо «придать свежее дыхание», расширив возможности конструктивного участия компетентных представителей экспертного сообщества. Также, в рамках исполнения Антикоррупционной стратегии на 2015-2025 годы, а также Меморандума о сотрудничестве между Агентством и Министерством по вопросам профилактики коррупционных правонарушений, в текущем году организована работа проектного офиса «Адалдық алаңы», утвержден его Устав. Агентство надеется на стремительное позитивное развитие в данном направлении работы.