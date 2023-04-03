Алихану Смаилову доложили о влиянии санкционной политики на торговые потоки республики

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В субботу, 1 апреля, Премьер-Министр РК Алихан Смаилов провел совещание по актуальным вопросам внешней торговли Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на primeminister.kz.





В частности, главе Правительства было доложено о влиянии санкционной политики на торговые потоки республики, в том числе об изменении структуры торговли и логистики поставок товаров.





Алихан Смаилов поручил уполномоченным госорганам держать ситуацию на контроле, оперативно реагировать на факты нарушений, а также проводить широкую разъяснительную работу с представителями бизнеса.