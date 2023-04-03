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Алихану Смаилову доложили о влиянии санкционной политики на торговые потоки республики

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
3 Апреля 2023, 09:49
Алихану Смаилову доложили о влиянии санкционной политики на торговые потоки республики Фото: primeminister.kz

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В субботу, 1 апреля, Премьер-Министр РК Алихан Смаилов провел совещание по актуальным вопросам внешней торговли Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на primeminister.kz.

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В частности, главе Правительства было доложено о влиянии санкционной политики на торговые потоки республики, в том числе об изменении структуры торговли и логистики поставок товаров.

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Алихан Смаилов поручил уполномоченным госорганам держать ситуацию на контроле, оперативно реагировать на факты нарушений, а также проводить широкую разъяснительную работу с представителями бизнеса.

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Правительство РК   Алихан Смаилов  
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