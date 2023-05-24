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    Алихан Смаилов встретился с главой Power International Holding в Дохе

    24 Мая 2023, 10:31

    ДОХА. КАЗИНФОРМ - В рамках Катарского экономического форума, проходящего в городе Дохе, Премьер-Министр РК Алихан Смаилов провел встречу с председателем холдинга Power International Holding Мутазом Аль-Хайятом, на которой обсуждены вопросы реализации инвестпроектов в сферах медицины, сельского хозяйства и туризма. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу главы Кабмина.

    Power International Holding является одним из крупнейших конгломератов Ближнего Востока, с чьим участием были возведены крупные объекты в Катаре накануне чемпионата мира по футболу. Основные направления холдинга охватывают такие отрасли, как строительство, сельское хозяйство, промышленность, здравоохранение.


    «Все эти секторы являются приоритетными для экономики Казахстана. У нас имеется солидный потенциал для наращивания взаимовыгодного сотрудничества», — сказал Премьер-Министр.

    Он также добавил, что холдинг PIH становится неким «флагманом» в установлении и развитии партнерских связей между Катаром и Казахстаном.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Правительство РК Премьер-министр РК Экономика Ближний Восток
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