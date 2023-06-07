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    Алихан Смаилов встретился с главой миссии МВФ в РК

    7 Июня 2023, 08:17

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Премьер-Министр Казахстана Алихан Смаилов провел переговоры с главой миссии Международного валютного фонда в нашей стране Николя Бланше, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на primeminister.kz.

    Стороны подробно обсудили текущую ситуацию и меры по развитию реального, бюджетного, финансового секторов экономики республики, приоритеты экономической политики РК на среднесрочный период, проведение структурных реформ, объявленных Главой государства, а также меры, направленные на устранение последствий изменения климата.


    Премьер-Министр подчеркнул, что между Казахстаном и Фондом налажены тесные связи, затрагивающие широкий спектр экономических вопросов. В частности, полным ходом идет комплексная оценка финансового сектора республики, в ближайшее время планируется открытие Регионального центра МВФ по развитию потенциала для стран Кавказа, Центральной Азии и Монголии в городе Алматы.

    «Уверен, что сотрудничество между Казахстаном и МВФ может быть выведено на качественно новый уровень», — сказал Алихан Смаилов.

    Как отметил Премьер-Министр, несмотря на внешние вызовы, экономика РК сохраняет положительный темп роста: за январь-апрель он составил 5%. Кроме того, по итогам прошлого года в республику привлечен рекордный за последние 10 лет объем прямых иностранных инвестиций на уровне $28 млрд.

    Вместе с тем Правительство продолжает системную работу по дальнейшему развитию национальной экономики. Так, в целях перезагрузки фискальной политики в текущем году разработаны новые Налоговый и Бюджетный кодексы, которые будут способствовать снижению не нефтяного дефицита до 5% к ВВП.

    «За счет реализации комплекса мер планируется обеспечение роста валютных активов Нацфонда до $100 млрд к 2030 году», — подчеркнул Алихан Смаилов.

    Он также добавил, что Казахстан реализует поэтапный переход к альтернативным источникам энергии и повышению энергетической эффективности экономики.

    Со своей стороны Николя Бланше отметил значительный прогресс Казахстана в укреплении экономической политики, бюджетного и финансового секторов.


    «Экономическая активность в нынешнем году очень высока. Мы видим, что инфляция снижается и хотим отметить результативные меры, принятые Правительством и Национальным банком Казахстана, чтобы постепенно взять ее под контроль. За последние три года Казахстан подвергся множественным шокам, но мы видим, что страна сумела в достаточной мере противостоять им», — сказал Николя Бланше.

    Он добавил, что Международный валютный фонд планирует и далее поддерживать Казахстан в реализации реформ развития.

    «Мы готовы развивать наше стратегическое партнерство посредством самых разных путей и форматов, включая наш Центр развития потенциала в Казахстане, который будет помогать и вашей республике, и всему региону», — подчеркнул Николя Бланше.

    Автор:

    Зифа Хабирова

    Правительство РК
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