Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+16+18℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Правительство

    Алихан Смаилов встретился с делегацией Объединенных Арабских Эмиратов

    27 Сентября 2022, 19:13

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Премьер-Министр Казахстана Алихан Смаилов провел встречу с прибывшей в Астану делегацией Объединенных Арабских Эмиратов, которую возглавляет председатель Центрального банка ОАЭ Халед Мухаммед Салем Балама. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Премьера.

    Участники обсудили вопросы привлечения инвестиций, укрепления контактов бизнес-кругов двух стран и сотрудничество в банковской сфере.

    Алихан Смаилов напомнил, что по итогам его недавнего официального визита в ОАЭ между странами подписано большое количество межведомственных и коммерческих документов, достигнуты договоренности по дальнейшему наращиванию инвестиционного сотрудничества.

    «Мы придаем большое значение нашему взаимодействию и намерены повышать уровень двусторонних отношений», – подчеркнул Премьер-Министр.

    Халед Мухаммед Салем Балама отметил, что арабские инвесторы детально изучают предложения о сотрудничестве, после чего будут готовы перейти к их практической реализации.

    «Сегодня перед нами открываются интересные возможности для инвестиционного сотрудничества. Я хотел бы поблагодарить Правительство Казахстана за поддержку, оказываемую в этом направлении», – сказал глава Центробанка ОАЭ.

    В состав делегации ОАЭ также вошли представители крупных компаний Mubadala и ADQ, которые ранее проявляли интерес к запуску инвестиционных проектов в Казахстане.

    Фото: primeminister.kz

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Внешняя политика Казахстана Экономика Арабские эмираты Алихан Смаилов
    Новости по теме
    Новости по теме
    Обеспечить надлежащее состояние курортных зон и туристических объектов поручил Премьер-Министр РК
    Мурат Журебеков назначен советником Премьер-Министра РК
    Члены Национального курултая встретились в Туркестане
    Ряд задач перед новым акимом ВКО обозначил Премьер-Министр РК
    Популярное
    1 Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
    2 Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
    3 Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
    4 Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
    5 В Казахстане задержаны преступные группы за регистрацию авто по поддельным документам