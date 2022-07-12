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    Алихан Смаилов вручил Елене Рыбакиной орден «Достық»

    12 Июля 2022, 14:00

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Во вторник, 12 июля, Премьер-Министр РК Алихан Смаилов встретился с казахстанской теннисисткой Еленой Рыбакиной, одержавшей историческую победу на Уимблдонском турнире. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу главы Кабмина.

    Глава Правительства вручил Елене Рыбакиной орден «Достық» II степени, присужденный Президентом страны за выдающиеся спортивные достижения и вклад в развитие международного сотрудничества.

    «Все казахстанцы с большим волнением следили за Вашей борьбой с самыми титулованными теннисистами мира. Победив в турнире Большого шлема, Вы оправдали надежды всех наших соотечественников, а также внесли неоценимый вклад в популяризацию тенниса в Казахстане. Уверен, эта победа послужит стимулом для многих юных спортсменов», — сказал Алихан Смаилов.


    В свою очередь Елена Рыбакина выразила благодарность за высокую награду, отметив, что всегда ощущает поддержку казахстанцев.

    «Конечно, я всегда чувствую поддержку наших соотечественников. Это для меня большая радость и ответственность. Вчера по прилете в Казахстан я увидела, сколько людей пришли меня встречать. Мне до сих пор не верится в происходящее», — сказала она.

    Казахстанская теннисистка сообщила, что часть призовых средств планирует направить на благотворительность и поддержку юниоров в Казахстане.

    «Я думаю, было бы правильно организовать турнир или учредить грант для молодых игроков, потому что я получала здесь огромную поддержку. Теперь моя очередь помогать молодому поколению развиваться», — сказала Елена Рыбакина.

    Также часть средств спортсменка планирует направить на помощь животным.

    «Буквально через пару дней я начну подготовку к турнирам, которые пройдут в США. На этот год была цель попасть в ТОП-10 мирового рейтинга. Конечная цель – стать первой. Буду к этому стремиться и работать», — поделилась планами победительница «Уимблдона-2022».

    В финале Открытого чемпионата Великобритании в матче с представительницей Туниса и второй ракеткой мира в рейтинге WTA Онс Жабер казахстанская теннисистка Елена Рыбакина (23 строчка в мировом рейтинге WTA) в трех сетах одержала победу с общим счетом 3:6, 6:2, 6:2. Встреча продлилась один час и 50 минут.

    Указом Президента за выдающиеся спортивные достижения и вклад в развитие международного сотрудничества спортсмен-инструктор РГКП «Дирекция развития спорта» Министерства культуры и спорта Республики Казахстан Елена Рыбакина награждена орденом «Достық» ІІ степени.

    Ранее сообщалось, что Елена Рыбакина отказалась от премии Федерации тенниса Казахстана за победу на турнире в пользу благотворительности, а вот вознаграждение от государства за победу на Уимблдоне не предусмотрено.



    Фото:primeminister.kz

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Правительство РК Премьер-министр РК Спорт Алихан Смаилов Рыбакина Елена
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