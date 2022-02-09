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    Алихан Смаилов возглавил Совет директоров холдинга «Байтерек»

    9 Февраля 2022, 15:26

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В соответствии с решением единственного акционера (приказ министра Национальной экономики Республики Казахстан от 4 февраля 2022 года № 50) избран новый состав Совета директоров АО «НУХ «Байтерек». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу холдинга.

    В настоящее время состав Совета директоров выглядит следующим образом:

    Смаилов Алихан Асханович – председатель Совета директоров, Премьер-Министр Республики Казахстан;

    Скляр Роман Васильевич – член Совета директоров, первый заместитель Премьер-Министра Республики Казахстан;

    Сулейменов Тимур Муратович – член Совета директоров, первый заместитель руководителя Администрации Президента Республики Казахстан;

    Куантыров Алибек Сакенович – член Совета директоров, министр национальной экономики Республики Казахстан;

    Ускенбаев Каирбек Айтбаевич – член Совета директоров, министр индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан;

    Жамаубаев Ерулан Кенжебекович – член Совета директоров, министр финансов Республики Казахстан;

    Карашукеев Ербол Шыракпаевич – член Совета директоров, министр сельского хозяйства Республики Казахстан;

    Клаус Мангольд – член Совета директоров. независимый директор;

    Томас Миров – член Совета директоров, независимый директор;

    Филип Йео – член Совета директоров, независимый директор.

    Отметим, Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью холдинга, за исключением решения вопросов, отнесенных Законом «Об акционерных обществах» и уставом холдинга к исключительной компетенции единственного акционера, в лице Министерства национальной экономики РК, и исполнительного органа, в лице правления холдинга.

    Деятельность Совета директоров холдинга регламентирована положением о Совете директоров холдинга. Совет состоит из 10 директоров, 3 из которых являются независимыми директорами. Члены Совета директоров холдинга избираются единственным акционером.

    Деятельность Совета директоров основывается на принципах эффективности и ответственности, максимального соблюдения и реализации интересов единственного акционера и холдинга, а также защиты прав единственного акционера, ответственности за деятельность холдинга.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Премьер-министр РК Банки Назначения
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